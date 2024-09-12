В Дагомысе на ходу загорелся автобус

На Батумском шоссе в Дагомысе автобус полностью сгорел после возгорания в движении. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Типичный Сочи Фото: телеграм-канал Типичный Сочи

Сегодня, 12 сентября, недалеко от остановки «Нижняя Шаумяновка» произошло возгорание автобуса. Транспортное средство, следовавшее в сторону центра города, воспламенилось.

По предварительным данным, в автобусе не было пассажиров в момент инцидента. Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь в 15:11. Причины возгорания пока неизвестны.

Мария Удовик