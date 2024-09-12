В сентябре средства размещения Сочи загружены на 87%

Загрузка средств размещения Сочи в сентябре 2024 года остается на уровне лета и составляет порядка 87%. На курорте единовременно находятся около 191 тыс. гостей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Средняя загрузка средств размещения — 87%, в горном кластере — 64%. За последние две недели специалисты отобрали 625 проб морской воды все они соответствуют нормативам. Всего с начала года отобрали свыше 5 тыс. проб морской воды и более 8 тыс. — питьевой.

За последние три недели составлено 344 административных материала по фактам несанкционированной торговли. За две недели составлено 80 административных материалов за нарушения при буксировке маломерных плавательных средств.

Как сообщалось ранее, в Сочи встретили шестимиллионного туриста. Осенью на курорте планируют принять около 1,4 млн туристов, а по итогам года турпоток может составить рекордные 8 млн человек.

Вячеслав Рыжков