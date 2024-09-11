Вокзалы Адлера и Сочи вошли в топ по отправке пассажиров за лето

С вокзалов Адлера и Сочи за лето отправили 2,9 млн и 1,7 млн пассажиров соответственно. По этому показателю они вошли в число наиболее популярных вокзалов страны, сообщает пресс-служба «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Лидерами по пассажиропотоку с учетом дальнего и пригородного сообщения стали московские вокзалы. С Белорусского отправились 7,3 млн пассажиров, с Курского — 6,9 млн, а с Ярославского — 6,8 млн.

Среди вокзалов в других регионах страны наиболее популярным стал Московский в Санкт-Петербурге — 4,1 млн пассажиров. На втором и третьем местах оказались станции Адлера и Сочи. На четвертом месте вокзал Екатеринбурга, откуда за лето отправились 1,5 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что Сочи и Геленджик обогнали Москву по ставкам посуточной аренды жилья. В Геленджике посуточная аренда обойдется в 5,3 тыс. руб., а в Сочи — в 5 тыс. руб. Эти города также входят в число локаций с опережающими темпами роста ставок.

Вячеслав Рыжков