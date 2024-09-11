В одной из аптек Сочи продавали психотропные лекарства без рецепта врача

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Сочи нашли аптеку, где продавали психотропные лекарства без рецепта врача. Рейд прошел в Хостинском районе курорта, сообщает пресс-служба городского УВД.

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«Ранее ее владельца уже привлекали за подобное правонарушение. Полицейские задокументировали факт безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов», – сообщили в ведомстве.

В отношении юридического лица и генерального директора предприятия составили административные протоколы. Им грозит приостановление деятельности на три месяца и возможное лишение лицензии.

Ранее сообщалось, что жительницу Сочи привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Она зарегистрировала в своей квартире 32 иностранцев. Возбуждено уголовное дело.

Вячеслав Рыжков