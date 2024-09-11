Жительницу Сочи осудили за оскорбление и избиение полицейского

В Сочи местную жительницу осудили по обвинению в оскорблении и избиении сотрудника полиции. Инцидент произошел в середине мая текущего года, напомнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи выяснили, что 15 мая 2024 года фигурантка, будучи пьяной, нарушала общественный порядок, беспокоя своим поведением прохожих на улице Дагомысской в Сочи. На место прибыл сотрудник полиции. Он пытался успокоить женщину, однако она, «используя нелитературную лексику, дала негативную оценку личности стража порядка в неприличной форме, унизив тем самым его честь и достоинство как представителя власти, да еще и в присутствии гражданских лиц», считает суд. После этого полицейский попытался доставить женщину в отдел, однако она в ответ ударила сотрудника в лицо.

Позже подсудимая раскаялась и извинилась. Суд признал ее виновной по ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). С учетом смягчающих (наличие ребенка) и отягчающих (рецидив по всем преступлениям) вину обстоятельств сочинку приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. Также ей предстоит выплатить штраф. Отбывать наказание осужденная будет через 4 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее в Сочи осудили приезжую, которая сжигала мусор в Вечном огне. Во время совершения преступления фигурантка находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Вячеслав Рыжков