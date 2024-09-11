Спасатели помогли заблудившимся в горах Сочи туристам

Сочинские спасатели помогли заблудившимся в горах курорта туристам. В районе рекреационного объекта «Орлиные скалы» поздно вечером заблудились двое отдыхающих, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Туристы начали путь с горы Ахун, однако не дошли до места назначения и заблудились. Они сразу обратились к спасателям и отправили данные своей геолокации, после чего ждали помощи никуда не двигаясь. Благодаря этому, отметили в ЮРПСО, туристов удалось быстро отыскать. Они находились в 200 м от тропы, ведущей к смотровой площадке.

Спасатели вывезли из леса 26-летнюю девушку и 18-летнего парня. На служебном автомобиле их доставили в городскую черту. На отдых в Сочи туристы приехали из Удмуртии и Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Сочи идут поиски 15-летней девушки. Она пропала 6 сентября и с тех пор о ее местонахождении нет информации.

Вячеслав Рыжков