На 65% готово строительство коммунальной инфраструктуры в части Сочи

В Кудепсте, Верхнениколаевском и Вардане строительство коммунальной инфраструктуры в рамках комплексной программы, одобренной Правительством РФ, готово на 65%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас специалисты города проектируют 11 линейных объектов, общая протяженность которых составит 81 км. Они охватят сети водоснабжения и канализации. По девяти объектам уже получили положительные заключения государственной экспертизы.

В микрорайонах Кудепста, Верхнениколаевском и Вардане строительство коммунальной инфраструктуры готово на 65%, что позволит обеспечить доступ к воде и канализации более чем 730 жителям. Подрядные организации планируют завершить строительно-монтажные работы до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила строительство магистрального водовода, который соединит резервуары «Чайфабрика» с границами Адлерского района Сочи. Действующий водовод износился на 90%.

Мария Удовик