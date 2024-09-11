Власти Сочи возьмут на контроль вопрос содержания подземных переходов к пляжам

В Сочи администрация возьмет на контроль вопрос содержания подземных переходов к пляжам. Рабочее совещание по этому вопросу провел замглавы курорта Вячеслав Бауэр, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В числе вопросов – содержание подземных переходов под ж/д путями в надлежащем санитарном состоянии, их своевременный ремонт, обустройство прилегающей территории, наличие в железнодорожных проколах незаконно размещенных нестационарных торговых объектов», – заявили в мэрии.

Отмечается, что такими переходами пользуется множество туристов. В связи с этим власти Сочи запросили и получили согласие представителей Сочинской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» о рассмотрении вопроса о дополнительных ремонтных работах в части содержания объектов в летнее время. Также чиновники проведут комплексное обследование пешеходных переходов на предмет установления принадлежности незаконно размещенных торговых точек.

Ранее сообщалось, что инвестор готовится к реновации санатория «Известия» в Сочи. Уже получено разрешение на строительство. Сроки завершения работ остались прежними – 2026 год.

Вячеслав Рыжков