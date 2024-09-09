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Прозвучавший в Сочи сигнал тревоги был проверкой пожарной сигнализации

Утром в понедельник, 9 сентября, в Сочи прозвучал сигнал тревоги. Его слышали многие местные жители, информацию опубликовали в соцсетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что это была проверка пожарной сигнализации.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Проводилась проверка пожарной сигнализации. Транспортное сообщение функционирует в штатном режиме»,— прокомментировали в ведомстве.

Ранее в администрации Сочи предупреждали об ухудшении погодных условий на курорте. В течение суток 9 сентября в городе, а также на территории Сириуса ожидается усиление юго-восточного ветра, местами порывы 15–17 м/с. Службы города перешли на усиленный режим работы. Водителям рекомендовали не оставлять транспорт под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Вячеслав Рыжков

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