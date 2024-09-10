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В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение по сильной жаре

На федеральной территории Сириус и в Сочи днем в среду, 11 сентября, будет действовать штормовое предупреждение по сильной жаре. Воздух здесь прогреется до +37 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют одеваться правильно: носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором, избегать физических нагрузок, двигаться не спеша и экономить силы, чаще находиться в тени. Не рекомендуется употреблять алкоголь, стоит пить больше жидкости – воду без газа.

Утром накануне, 9 сентября, в Сочи прозвучал сигнал тревоги. Позже в МЧС сообщили, что это была проверка пожарной сигнализации. В тот же день в городе действовало штормовое предупреждение по сильному ветру.

Вячеслав Рыжков

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