Летом из Сочи чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург

Летом 2024 года из Сочи чаще всего летали самолетами в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Уфу. В столицу летала почти треть пассажиров — 30,1%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса Туту.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На долю северной столицы приходится 11,6% перелетов. В Екатеринбург из Сочи летали в 6% случаев, в Тюмень — в 4,8%, а в Уфу — в 3,5%. Также в топ популярных авианаправлений вошли Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Самара и Омск.

Аналитики отмечают, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Туристы также покупают билеты с возможностью полного возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Поездом из Сочи чаще всего ездили в Краснодар — 25,9% поездок. В Ростов-на-Дону отправлялись железнодорожным транспортом в 7,4% случаев, в Адлер — 6,5%, в Москву — 5,3%, в Туапсе — 4%. Популярны также были Симферополь, Лазаревское, Анапа, Эстосадок и Волгоград.

Ранее стало известно, что в санаториях Сочи вырос турпоток и повысились цены. Значительно выросло количество гостей, выбирающих санаторно-курортные программы.

Вячеслав Рыжков