Суд отказал экс-директору АО «Кудряшовское» в прекращении уголовного дела

Колыванский районный суд Новосибирской области оставил без удовлетворения ходатайство бывшего директора АО «Кудряшовское» (управляет крупнейшим в регионе свинокомплексом холдинга «Сибагро») Владимира Гавриленко о прекращении уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба суда.

26 августа в суд поступило прошение Владимира Гавриленко о прекращении уголовного дела по ч. 4 ст. 261 УК РФ (загрязнение лесов) и назначении ему судебного штрафа — самого мягкого из возможных наказаний, которое не влечет за собой даже наличия судимости. Ходатайство бывший топ-менеджер мотивировал тем, что он обвиняется в преступлении средней тяжести, впервые привлекается к уголовной ответственности, возместил ущерб, причиненный лесам. Ущерб за обвиняемого погасил гражданский ответчик — АО «Кудряшовское». Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого.

Отметим, что ранее суд прекратил уголовное преследование Владимира Гавриленко по ст. 254 УК РФ (порча земли) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), поскольку по ним истекли сроки давности. Судебный процесс над Владимиром Гавриленко начался в октябре 2023 года.

В материалах следствия указывается, что в апреле 2022 года топ-менеджер, желая снизить производственные затраты, поручил подчиненным перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки под видом удобрений. Это, говорится в деле, привело к загрязнению рек, почвы, причинению значительного вреда растительному миру и лесному хозяйству.

Размер ущерба, причиненного окружающей среде, по подсчетам правоохранителей и экологов, составил около 3 млрд руб. Согласно обвинительному заключению, причинен вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности АО «Кудряшовское» (навозом) на сумму 1,7 млрд руб., лесным насаждениям — на 3,1 млн руб., поверхностным водам реки Амба — на 1,1 млрд руб., ущерб в связи с гибелью водных биоресурсов оценен в 119 млн руб.

Илья Николаев