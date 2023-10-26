Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свинокомплекс довел до процесса

Начался суд по делу экс-директора АО «Кудряшовское» об ущербе экологии на 3 млрд рублей

В Новосибирской области начался суд по уголовному делу об ущербе экологии на 3 млрд руб. Обвиняемым по нему проходит бывший директор крупнейшего в регионе свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. В материалах следствия указывается, что в апреле 2022 года топ-менеджер, желая снизить производственные затраты, поручил подчиненным перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки под видом удобрений. Это, говорится в деле, привело к загрязнению рек, почвы, причинению значительного вреда растительному миру и лесному хозяйству. Защита заявила, что не согласна с юридической квалификацией действий экс-директора, отметив, что «следствие не очень взвешенно подошло к определению характера и размера причиненного экологии вреда».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Колыванский районный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» (входит в холдинг «Сибагро») Владимира Гавриленко. Об этом рассказали в управлении судебного департамента в Новосибирской области. Владимира Гавриленко задержали в середине октября 2022 года и предъявили обвинение по трем «экологическим» статьям Уголовного кодекс РФ — ст. 250 (загрязнение вод), ст. 254 (порча земли) и ст. 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

АО «Кудряшовское» управляет в Новосибирской области свиноводческим комплексом, мясокомбинатом и комбикормовым заводом, также в активах компании землями для выращивания зерна. По данным самого предприятия, оно производит 93% всей свинины Новосибирской области. Компания является «дочкой» холдинга «Сибагро» (штаб-квартира — в Томске), который объединяет около полутора десятков производственных предприятий в нескольких регионах России, специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

В материалах следствия указывается, что директор свинокомплекса (там содержится около 250 тыс. животных) в конце апреля прошлого года под видом удобрения почвы дал указание внести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. Это, говорится в деле, привело к «загрязнению земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожению лесных насаждений и гибели водных биоресурсов». «По факту сброса жидких отходов темно-коричневого цвета на поверхность рельефа с дальнейшим переливом в реку Амба» Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездную проверку в АО «Кудряшовское».

Размер ущерба, причиненного окружающей среде, по подсчетам правоохранителей и экологов, составил около 3 млрд руб. Согласно обвинительному заключению, причинен вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности АО «Кудряшовское» (навозом) на сумму 1,7 млрд руб., лесным насаждениям — на 3,1 млн руб., поверхностным водам реки Амба — на 1,1 млрд руб., ущерб в связи с гибелью водных биоресурсов оценен в 119 млн руб.

По решению суда Владимира Гавриленко заключили под стражу. Защита предлагала отпустить обвиняемого под залог 5 млн руб., но получила отказ. В апреле 2023 года, когда расследование подходило к концу, бывшего директора свинокомплекса перевели под домашний арест. Источники „Ъ-Сибирь“ рассказали, что подследственный вину не признал. Вместе с уголовным делом в суд направлены иски прокуратуры о взыскании с АО «Кудряшовское» указанного вреда.

В среду состоялось первое заседание по делу. Прокурор огласил обвинительное заключение, кроме того, подсудимому продлили еще на три месяца (до 27 января 2024 года) срок домашнего ареста. «Защита Гавриленко полагает, что в ходе судебного разбирательства суду только предстоит установить все обстоятельства произошедшего события, в том числе причину и последствия. В настоящее время говорить о виновности Гавриленко в совершении преступлений преждевременно. Защита не согласна с юридической квалификацией его действий. С точки зрения защиты, следствие не очень взвешенно подошло к определению характера и размера причиненного экологии вреда»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ коллегиальное мнение защитников адвокат Марина Морковина, добавив, что обжалует в вышестоящем суде решение о продлении доверителю срока домашнего ареста. Получить комментарий «Сибагро» не удалось.

Константин Воронов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...