Свинокомплекс довел до процесса

В Новосибирской области начался суд по уголовному делу об ущербе экологии на 3 млрд руб. Обвиняемым по нему проходит бывший директор крупнейшего в регионе свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. В материалах следствия указывается, что в апреле 2022 года топ-менеджер, желая снизить производственные затраты, поручил подчиненным перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки под видом удобрений. Это, говорится в деле, привело к загрязнению рек, почвы, причинению значительного вреда растительному миру и лесному хозяйству. Защита заявила, что не согласна с юридической квалификацией действий экс-директора, отметив, что «следствие не очень взвешенно подошло к определению характера и размера причиненного экологии вреда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Колыванский районный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» (входит в холдинг «Сибагро») Владимира Гавриленко. Об этом рассказали в управлении судебного департамента в Новосибирской области. Владимира Гавриленко задержали в середине октября 2022 года и предъявили обвинение по трем «экологическим» статьям Уголовного кодекс РФ — ст. 250 (загрязнение вод), ст. 254 (порча земли) и ст. 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

АО «Кудряшовское» управляет в Новосибирской области свиноводческим комплексом, мясокомбинатом и комбикормовым заводом, также в активах компании землями для выращивания зерна. По данным самого предприятия, оно производит 93% всей свинины Новосибирской области. Компания является «дочкой» холдинга «Сибагро» (штаб-квартира — в Томске), который объединяет около полутора десятков производственных предприятий в нескольких регионах России, специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

В материалах следствия указывается, что директор свинокомплекса (там содержится около 250 тыс. животных) в конце апреля прошлого года под видом удобрения почвы дал указание внести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. Это, говорится в деле, привело к «загрязнению земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожению лесных насаждений и гибели водных биоресурсов». «По факту сброса жидких отходов темно-коричневого цвета на поверхность рельефа с дальнейшим переливом в реку Амба» Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездную проверку в АО «Кудряшовское».

Размер ущерба, причиненного окружающей среде, по подсчетам правоохранителей и экологов, составил около 3 млрд руб. Согласно обвинительному заключению, причинен вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности АО «Кудряшовское» (навозом) на сумму 1,7 млрд руб., лесным насаждениям — на 3,1 млн руб., поверхностным водам реки Амба — на 1,1 млрд руб., ущерб в связи с гибелью водных биоресурсов оценен в 119 млн руб.

По решению суда Владимира Гавриленко заключили под стражу. Защита предлагала отпустить обвиняемого под залог 5 млн руб., но получила отказ. В апреле 2023 года, когда расследование подходило к концу, бывшего директора свинокомплекса перевели под домашний арест. Источники „Ъ-Сибирь“ рассказали, что подследственный вину не признал. Вместе с уголовным делом в суд направлены иски прокуратуры о взыскании с АО «Кудряшовское» указанного вреда.

В среду состоялось первое заседание по делу. Прокурор огласил обвинительное заключение, кроме того, подсудимому продлили еще на три месяца (до 27 января 2024 года) срок домашнего ареста. «Защита Гавриленко полагает, что в ходе судебного разбирательства суду только предстоит установить все обстоятельства произошедшего события, в том числе причину и последствия. В настоящее время говорить о виновности Гавриленко в совершении преступлений преждевременно. Защита не согласна с юридической квалификацией его действий. С точки зрения защиты, следствие не очень взвешенно подошло к определению характера и размера причиненного экологии вреда»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ коллегиальное мнение защитников адвокат Марина Морковина, добавив, что обжалует в вышестоящем суде решение о продлении доверителю срока домашнего ареста. Получить комментарий «Сибагро» не удалось.

Константин Воронов