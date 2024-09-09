За вождение в пьяном виде 23 водителей привлекли к ответственности в Сочи

В период с 2 по 9 сентября правоохранительные органы Сочи провели масштабные мероприятия по контролю за соблюдением ПДД, в ходе которых 23 водителя привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате освидетельствования установили, что девять водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Оставшиеся 14 автомобилистов отказались проходить процедуру освидетельствования.

Пять водителей, ранее лишенные прав на управление транспортными средствами, снова сели за руль. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Сириусе зафиксировали 287 нарушений ПДД и 43 ДТП. У четырех автомобилистов не было прав, двое управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а один не выполнил требование инспектора о прохождении медицинского освидетельствования.

Мария Удовик