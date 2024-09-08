За неделю в Сириусе зафиксировали 287 нарушений ПДД и 43 ДТП

За неделю правоохранительные органы выявили в Сириусе 287 нарушений ПДД, а также 43 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате проверки дорожной ситуации за неделю вынесли 17 постановлений за нарушение требований при поворотах и разворотах. За неправильную парковку вынесли 86 постановлений. Специалистам также удалось зафиксировать 25 случаев, когда автомобилисты мешали пешеходам на переходах. В связи с тем, что владельцы 123 машин отсутствовали поблизости, их транспортные средства эвакуировали.

Также сотрудники ГАИ выявили и другие нарушения: четыре водителя оказались без прав, двое управляли автомобилем в состоянии опьянения, а один не выполнил требование инспектора о прохождении медицинского освидетельствования. У 10 автомобилистов не было полиса ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в Сочи возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на пешехода. Предположительно, на средстве индивидуальной мобильности передвигались двое несовершеннолетних.

Мария Удовик