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Мандат депутата Курултая Башкирии может получить жена участника СВО

Вакантный мандат депутата Курултая Башкирии седьмого созыва передадут самовыдвиженцу Эльвире Мацкевич. По предварительным данным, на дополнительных выборах по Уфимскому избирательному округу №54 ее поддержали 54% избирателей, в то время как двух других кандидатов — Ильдуса Ульмутаева из КПРФ и Ляйсан Гарипову из ЛДПР — 25% и 18% соответственно, сообщили в пресс-службе парламента.

Решение о включении депутата в состав профильного парламентского комитета решат на пленарном заседании в сентябре.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2023 года, спустя месяц после выборов, Вилорий Угаров отказался от мандата депутата Курултая Башкирии по Уфимскому избирательному округу №54.

Эльвира Мацкевич возглавляет региональный комитет «Семей воинов Отечества» и является членом Общественной палаты республики. Ее супруг — участник СВО.

Венера Хисамова

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