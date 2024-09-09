В Казани задержали водителя, дрифтовавшего рядом с Театром им. Г. Камала

В Казани задержали 21-летнего водителя красного BMW за дрифт на ул. Татарстан рядом с Театром имени Г. Камала и создание аварийной ситуации. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

6 сентября в дежурное отделение ГАИ столицы Татарстана поступило сообщение о водителе, умышленно вводившем машину BMW в управляемый занос. В течение суток автомобиль задержали на ул. Ибрагимова. В отношении водителя BMW составили административный материал по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (опасное вождение).

Сегодня раису Татарстана презентовали обновленное приложение «Народный инспектор». Жители Татарстана смогут через приложение сообщать о нарушениях ПДД и получать компенсацию в размере 25% от штрафа, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях.

Диана Соловьёва