Завершился Чемпионат России по бильярду в Сочи

В Сочи завершился Чемпионат России по бильярду. В нем принимали участие более 100 спортсменов из 25 регионов страны, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соревнования проводились среди 35 мужских и 15 женских команд в дисциплине «Свободная пирамида». От Краснодарского края на состязаниях выступили шесть команд. Большинство спортсменов представляли Сочи.

По итогам турнира сформируют национальную сборную. Команда выступит на Чемпионате мира в Новосибирске осенью этого года.

Чемпионат России по бильярду в Сочи стартовал в конце августа. Первый тур в дисциплине «Свободная пирамида» прошел 28 августа в клубе «Арена». Соревнования открылись с выступления 15 женских команд. Со 2 сентября в борьбу вступили мужчины.

Вячеслав Рыжков