Чемпионат России по бильярдному спорту проходит в Сочи

В Сочи стартовал этап Чемпионата России по бильярдному спорту. Первый тур в дисциплине «Свободная пирамида» прошел 28 августа в клубе «Арена», рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соревноваться начали 15 женских команд. Имена лучших станут известны 31 августа. В следующий понедельник, 2 сентября, в борьбу вступят мужские команды. Церемония награждения и закрытия чемпионата состоятся 6 сентября после окончания финальных встреч.

Всего в турнире примут участие более 120 спортсменов из 25 субъектов РФ. По результатам состязаний сформируют национальную сборную, которая сыграет на Чемпионате мира в Новосибирске в ноябре.

Ранее сообщалось, что сочинский спортсмен завоевал золото на Чемпионате страны по каратэ. Всего кубанские спортсмены на чемпионате завоевали пять медалей: две золотые, серебряную и две бронзовые.

Вячеслав Рыжков