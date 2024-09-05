На модернизацию водоснабжения в Адлере выделили свыше 1,5 млрд рублей

На реализацию проекта нового водовода из региональной программы выделили свыше 1,5 млрд руб. Об этом сообщает глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Проект нового водовода на Чайфабрике прошел госэкспертизу и в начале следующего года стартует его реализация. Модернизация включает в себя строительство 5-километрового трубопровода, который заменит старую ветку, установленную еще в 60-х годах прошлого века.

Мэр уточнил, что необходимые работы займут чуть больше года. Результаты модернизации смогут оценить жители трех районов — Адлерского, Хостинского и Центрального.

Ранее сообщалось, что строительство стало необходимо в связи с высоким износом действующих сетей. Инициатива предусматривает прокладку водовода по улицам Голубые Дали, Изумрудная, Орбитовская, Верхнеизвестинская, Известинская, Ленина.

Мария Удовик