Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На модернизацию водоснабжения в Адлере выделили свыше 1,5 млрд рублей

На реализацию проекта нового водовода из региональной программы выделили свыше 1,5 млрд руб. Об этом сообщает глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Проект нового водовода на Чайфабрике прошел госэкспертизу и в начале следующего года стартует его реализация. Модернизация включает в себя строительство 5-километрового трубопровода, который заменит старую ветку, установленную еще в 60-х годах прошлого века.

Мэр уточнил, что необходимые работы займут чуть больше года. Результаты модернизации смогут оценить жители трех районов — Адлерского, Хостинского и Центрального.

Ранее сообщалось, что строительство стало необходимо в связи с высоким износом действующих сетей. Инициатива предусматривает прокладку водовода по улицам Голубые Дали, Изумрудная, Орбитовская, Верхнеизвестинская, Известинская, Ленина.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...