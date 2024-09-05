Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Избирателей в Башкирии будут привлекать на участки путевками в Сочи

В Башкирии избирателей будут привлекать на участки путевками в Сочи. Выборы в республике состоятся с 6 по 8 сентября, в это время разыграют путевки в региональные санатории, Сочи, а также туры выходного дня, телевизоры и умные колонки, пишет «Ъ-Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу мэрии Стерлитамака.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Акцию под названием «Алга всей семьей на выборы!» проводит АНО «Спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан "Алга-патриот"». Для участия в конкурсе избиратели должны будут прийти на участки 6, 7 и 8 сентября всей семьей и проголосовать. Также необходимо будет разместить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» семейную фотографию с участка с хэштегами. Победителей определят случайным образом 25 сентября.

В России в единый день голосования 8 сентября 2024 года пройдут выборные кампании различного уровня. В 19 субъектах выберут глав, в 13 — депутатов законодательных органов.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и других регионах Центризбирком России рекомендовал ограничить доступ к трансляции видеонаблюдения на выборах. Такое решение объясняют соображениями безопасности.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...