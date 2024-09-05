Избирателей в Башкирии будут привлекать на участки путевками в Сочи

В Башкирии избирателей будут привлекать на участки путевками в Сочи. Выборы в республике состоятся с 6 по 8 сентября, в это время разыграют путевки в региональные санатории, Сочи, а также туры выходного дня, телевизоры и умные колонки, пишет «Ъ-Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу мэрии Стерлитамака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Акцию под названием «Алга всей семьей на выборы!» проводит АНО «Спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан "Алга-патриот"». Для участия в конкурсе избиратели должны будут прийти на участки 6, 7 и 8 сентября всей семьей и проголосовать. Также необходимо будет разместить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» семейную фотографию с участка с хэштегами. Победителей определят случайным образом 25 сентября.

В России в единый день голосования 8 сентября 2024 года пройдут выборные кампании различного уровня. В 19 субъектах выберут глав, в 13 — депутатов законодательных органов.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и других регионах Центризбирком России рекомендовал ограничить доступ к трансляции видеонаблюдения на выборах. Такое решение объясняют соображениями безопасности.

Вячеслав Рыжков