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В Сириусе выявили 279 нарушений ПДД за неделю

На федеральной территории Сириус за последнюю неделю правоохранительные органы зафиксировали 279 нарушений ПДД. В течение недели произошло 43 ДТП, сообщает пресс-служба ГАИ ФТ.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди наиболее распространенных нарушений — девять случаев, связанных с неправильными маневрами при поворотах налево и разворотах, что привело к вынесению соответствующих постановлений. Штрафы за парковку под запрещающими знаками получили 111 водителей, а 14 — за остановку на пешеходных переходах. На курорте также эвакуировали 132 автомобиля, так как их владельцы отсутствовали поблизости.

Двое водителей управляли транспортными средствами без прав, а еще двое находились в состоянии алкогольного опьянения. Отсутствие полиса ОСАГО обнаружили у 10 водителей.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали нетрезвого водителя со свертком гашиша в Хостинском районе Сочи. Вещество отправили на экспертизу.

Мария Удовик

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