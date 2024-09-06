Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «"Черный пес" — дыра на краю пустыни, на стыке жанров. Это вестерн, в котором смурной человек приходит ниоткуда, чтобы разобраться со своим прошлым и посмотреть на свое будущее. Это нуар, в котором город погружается во мрак, а хорошие парни противостоят этому мраку. Один из хороших парней, кстати, собака. Это медленная социальная драма в духе Цзя Чжанкэ о том, как от старого мира остаются лишь обломки, а потом и они идут в переработку. Это философская притча, в которой внутри каждого человека — клубок змей или стая псов. Это неконвенциональная комедия о "маленьком человеке", маленьком городе, маленьком урагане.

Наконец, это фильм о собачке, у которой смешно дергаются уши, когда она едет в мотоциклетной коляске».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Мир Шрёдингера».