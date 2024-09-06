Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 7–8 сентября
5 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых неовестерн Гуань Ху «Черный пес» и семейная драма Владимира Грамматикова «Смотри на меня!». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Черный пес
- Режиссер: Гуань Ху
- В ролях: Эдди Пэн, Сяо Синь, Цзя Чжанкэ, Тун Лия, Чжоу Ю, Ху Сяогуан
- Жанр: драма / Китай / 116 мин.
- В прокате: с 5 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Черный пес" — дыра на краю пустыни, на стыке жанров. Это вестерн, в котором смурной человек приходит ниоткуда, чтобы разобраться со своим прошлым и посмотреть на свое будущее. Это нуар, в котором город погружается во мрак, а хорошие парни противостоят этому мраку. Один из хороших парней, кстати, собака. Это медленная социальная драма в духе Цзя Чжанкэ о том, как от старого мира остаются лишь обломки, а потом и они идут в переработку. Это философская притча, в которой внутри каждого человека — клубок змей или стая псов. Это неконвенциональная комедия о "маленьком человеке", маленьком городе, маленьком урагане.
Наконец, это фильм о собачке, у которой смешно дергаются уши, когда она едет в мотоциклетной коляске».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Мир Шрёдингера».
Смотри на меня!
- Режиссер: Владимир Грамматиков
- В ролях: Александра Урсуляк, Семен Шкаликов, Платон Герасимов, Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Вероника Каткаева
- Жанр: драма, семейный / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 5 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Владимира Грамматикова зрители постарше помнят, как режиссера любимых советских фильмов: "Усатого няня" (1977), "Шла собака по роялю" (1979) и, конечно, сказки "Мио, мой Мио" (1987). Поэтому, наверное, символично, что он возвращается в большое кино после долгого перерыва (с 2001 года он ставил только сериалы, короткометражки и фильм-антологию "Грани любви", в котором сыграли выпускники его мастерской) в период, когда самым популярным жанром снова стала киносказка. Хотя действие "Смотри на меня!" разворачивается в совсем не сказочное время — в 1948 году и основана картина на реальной истории, рассказ здесь ведется от лица ребенка. Поэтому все происходящее приобретает немного фантастический оттенок — результат смешения воспоминаний, уже превратившихся в семейные легенды, и наивной детской интерпретации действительности».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сказка о забытом времени».
Лапин
- Режиссеры: Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич
- В ролях: Михаил Иванов, Иван Добронравов, Таисья Калинина, Александр Горбатов, Никита Манец, Чингиз Гараев
- Жанр: драма / Россия / 97 мин.
- Слоган: «Обогнать себя»
- В прокате: с 5 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Скрытая и оттого еще более напряженная конфликтность, пропитывавшая подростковую среду эпохи зрелого застоя, была одной из главных тем советского авторского кино. Достаточно вспомнить хотя бы "Чужие письма" Ильи Авербаха, "Дневник директора школы" Бориса Фрумина или "Ключ без права передачи" Динары Асановой, не говоря уже о ее же "Пацанах" или "Милом, дорогом, любимом, единственном". Речь там шла отнюдь не о "трудных", а вполне нормальных подростках, с которыми поколению родителей никак не удавалось найти общий язык, хотя, как правило, все заканчивалось вполне благообразно. Суть конфликта заключалась в разном понимании родителями и детьми справедливости как основы общества.
Краснослободцев и Олешкевич, как сначала кажется, уверенно и не без оглядки на советский опыт расставляют шахматные фигуры персонажей на шахматной доске сценария...»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Отцы и обувь».
Планета Джанет
- Режиссер: Энни Бэйкер
- В ролях: Джулианна Николсон, Зои Циглер, Элиас Котеас, Уилл Пэттон, Софи Оконедо, Мэри Шульц
- Жанр: драма / США, Великобритания / 113 мин.
- В прокате: с 5 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Если ты не заберешь меня отсюда, я покончу с собой",— рапортует по телефону 11-летняя Лейси (Зои Циглер) своей маме Джанет (Джулианна Николсон), посчитавшая, что в летнем лагере все ее ненавидят. Наутро мама девочку забирает, но концепция уже поменялась: теперь Лейси не хочет уезжать — дети ее тут, оказывается, любят и будут скучать. Но конфликта не происходит, все всё понимают и спокойно едут домой.
Несколько лет назад Джанет получила в наследство немалую сумму денег, благодаря чему может жить в дизайнерском лесном домике и подрабатывать акупунктурой. Длинной очереди из клиентов как-то не видно, но на "Планете Джанет" (эта надпись красуется на двери) всегда кто-то гостит. То очередной новый ухажер (Уилл Паттон), то ушедшая от мужа-изменника подруга (Софи Оконедо), то собственно муж подруги (Элиас Котеас). Жизнь идет своим чередом, но есть ли в этом развитие? И Джанет, и не по годам умной Лейси кажется, что они стоят на месте».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Жизнь моя — шарманка».
Ускорение
- Режиссер: Микаэль Хофстрем
- В ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишберн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Марк Эбулу
- Жанр: фантастика, триллер / Венгрия, Индонезия, США / 108 мин.
- В прокате: с 5 сентября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью».
Обе две
- Режиссер: Владимир Котт
- В ролях: Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман
- Жанр: комедия / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 5 сентября
Кинопрокатчик «КарроПрокат»: «Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих».
Пчеловод
- Режиссер: Дэвид Эйр
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс
- Жанр: боевик / Великобритания, США / 105 мин.
- В прокате: с 29 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «В бесконечном и по-своему обаятельном российском сериале "Невский" питерские опера все гоняются да гоняются за виртуозным киллером, известным под псевдонимом Архитектор. Постепенно до них доходит, что Архитектор не конкретный человек, а коллективное погоняло группы суперубийц из ГРУ, сформированной во время афганской войны, а потом ушедшей на вольные хлеба.
Так вот: Пчеловод не только оперативный псевдоним действительно разводящего пчел супермена Адама Клея (Джейсон Стейтем), лысого и бородатого терминатора, но и наименование суперсекретной организации убийц, сформированной некой параллельной и ЦРУ, и ФБР структурой и следящей за безопасностью "улья". То есть охраняющей вполне тоталитарное представление об обществе как аналоге улья, где есть рабы, надсмотрщики, королевы и некие спецагенты, убивающие королев, если те дают порочное потомство».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Судьба пчеловека».
Ларго Винч: Гнев прошлого
- Режиссер: Оливье Массе-Депасс
- В ролях: Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме, Элиз Тиллолой, Денис О’Хэр, Нараян Дэвид Гектер
- Жанр: боевик, триллер, приключение / Франция, Бельгия / 100 мин.
- Слоган: «Разберись с прошлым или потеряешь все»
- В прокате: с 29 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Гений, миллиардер, плейбой, филантроп Ларго Винч появился на свет в 1977 году на страницах графических романов Филиппа Франка и Жана Ван Хамме. Правда, в отличие от своего американского собрата Тони Старка, он не родился наследником миллионов, а рос сиротой в югославском приюте, пока его не усыновил богач Нерио Винч. Получив в наследство его международную корпорацию W-Group, Ларго начал мотаться по всему миру, вступая в противоборство с недремлющими конкурентами, которые в каждом выпуске комиксов так и норовили отобрать его бизнес-империю. Романы издавались до 1980 года и пользовались достаточным успехом, чтобы в 2001-м был запущен сериал о приключениях неугомонного миллиардера, который продержался два сезона.
В 2008 году вышел полнометражный фильм "Ларго Винч: Начало" французского режиссера Жерома Салля, главную роль в котором сыграл Томер Сисле. Несмотря на то что особых кассовых достижений у него не было, в 2011-м последовало продолжение "Ларго Винч 2: Заговор в Бирме", снятое той же командой и собравшее в прокате еще меньше. И вот спустя тринадцать лет Ларго Винч снова возвращается на экраны…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Неутомимый мститель».
Меган: К вашим услугам
- Режиссер: С. К. Дэйл
- В ролях: Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Ферт, Джуд Гринстейн, Эндрю Випп
- Жанр: фантастика, триллер / Болгария, США / 95 мин.
- В прокате: с 29 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «В оригинале героиню Меган Фокс — домашнего робота, умеющего убирать, готовить и присматривать за детьми,— зовут Элис, в честь "Алисы в Зазеркалье". Так ее нарекает девочка Айла (Матильда Ферт), чья мама, которую прокатчики уже по совсем непонятным причинам переименовали из Мэгги в Мэри (Мадлен Зима), попадает в больницу с больным сердцем. Папа Ник (Микеле Морроне), которому тяжело одному управляться с работой, домом и двумя детьми, немедленно отправляется покупать андроида для помощи по хозяйству. Но длинноногую, пышногрудую и пухлогубую модель выбирает не он, а Айла — впрочем, если вспомнить, что любимой игрушкой поколений девочек стала Барби, это даже вполне реалистично».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Безыскусно об искусственном».
Подростки. Первая любовь
- Режиссер: Святослав Подгаевский
- В ролях: Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова
- Жанр: мелодрама / Россия / 102 мин.
- В прокате: с 29 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Что касается самой истории, которую можно описать формулой "в одну телегу впрячь «Слово пацана» и «Вестсайдскую историю»", то ни шаблонный сценарий, ни беспомощные актерские работы не могут сделать ее достаточно интересной, чтобы превозмочь навязший в зубах антураж. Хоть какой-то объемностью характеров, несмотря на небольшие роли, здесь выделяются Елена Лядова, играющая мать главного героя, и, как ни странно, персонаж Никиты Кологривого — ее молодой, всего на восемь лет старше сына, бойфренд, который оказывается не таким дуболомом, каким выглядит поначалу. Есть еще Тимофей Трибунцев, напрасно растраченный в роли мудрого учителя: соответствующая сюжетная линия ровным счетом никуда не ведет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Выход на песню».