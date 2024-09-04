В кубанском СК расследуют дело о гибели проглотившего батарейку в Сочи ребенка

В СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали подробности расследования уголовного дела о гибели проглотившего батарейку в Сочи ребенка. Полуторагодовалый пациент скончался в начале августа, рассказали в пресс-службе кубанского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что вечером 3 августа 2024 года ребенок, находясь в Сочи со своими родителями, в процессе игры проглотил круглую батарейку. В связи с ухудшением состояния его госпитализировали, но, несмотря на проведенную операцию и оказанное лечение, пациент скончался спустя несколько недель. Дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему).

По указанию руководителя кубанского СУ СКР Андрея Маслова дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Назначено проведение экспертиз.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщали, что активно следят за расследованием уголовного дела. Известно, что семья приехала на отдых из Якутии. В Сочи пациенту помочь не смогли, его перевели в Краснодар, где он скончался.

Вячеслав Рыжков