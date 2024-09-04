В сочинской Головинке завершают строительство газопровода
В поселке Головинка в Сочи завершается строительство газопровода. Его общая протяженность превысила 4 км, проложено уже около трех, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Наша основная задача — обеспечить максимальную газификацию населения в Лазаревском районе. В течение трех лет будут выполнены работы по строительству межпоселковых газопроводов. Уже газифицирован поселок Вардане. В конце ноября ожидаем ввода в эксплуатацию нового газопровода в поселке Головинка»,— рассказал замглавы города Петр Северов.
В мэрии сообщили, что прокладка газопровода в непосредственной близости от федеральной дороги проводится методом горизонтально направленного бурения. За счет такого подхода работы можно выполнить без повреждения дорожного полотна.
Ранее стало известно, что госэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района Сочи в рамках сразу четырех этапов. Изношенность существующих сетей достигает 90%.