«Вся история питерского андерграунда пройдет у вас перед глазами»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о спорных кураторских решениях на выставке-блокбастере в петербургском Манеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Я много слышал о выставке в Манеже в Санкт-Петербурге, которая называется «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» и посвящена самому знаменитому сквоту-коммуне художников города на Неве. Много очень разных отзывов. Вообще-то, питерский Манеж за последние годы, когда им руководил Павел Пригара, уже приучил страну к блокбастерам. Не хочу вспоминать прошлые выставки, но нынешняя претендовала на суперуспех.

Однако, кто-то ругал Марину Джигарханян за концепцию показа. Ну, по факту она была вынуждена представить коллекцию «Товарищества "Свободная культура"», которую в марте 2023 года передали в дар ЦВЗ «Манеж». Теперь она хранится в его подразделении, Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI, которым и руководит Марина.

Кто-то осуждал экспозиционную задумку: все внутреннее пространство Манежа «уделано» белыми кругами на красном фоне. Как объясняют устроители, это цвета флага арт-пространства, созданного художником Андреем Хлобыстиным. Все бы неплохо, но у каждого, кто хотя бы немного ориентируется в современном арт-мире, белый горошек на красном фоне ассоциируется исключительно с творчеством знаменитой японки Яёи Кусамы, ее даже кличут «мисс горошек». У каждого, но не у участников архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья». Сергей Падалко и Игорь Мусанов при участии Маргариты Никитиной успешно усыпали горошком все, в том числе фанерные боксы, напоминающие торговые контейнеры. В них выставлена история Пушкинской-10, кстати, четко структурированная и снабженная внятными объяснениями.

Экспозиционные блоки объединяют различные художественные группировки, тусовавшиеся на Пушкинской-10. Это Арефьевский круг, Газаневщина, ТЭИИ, Круг Стерлигова. Митьки. Тут, кстати, очень много вопросов к организаторам: «главного» митька Мити Шагина вообще нет. Устроители оправдываются тем, что Митьки всегда были наособицу, на Пушкинской выставлялись редко, и в коллекции «Товарищества "Свободная культура"» их просто мало. И все же, попробуйте успеть на эту выставку. Вся история питерского андерграунда пройдет у вас перед глазами.