Крупный пожар в частном доме произошел в Сочи

Вечером во вторник, 3 сентября, в Сочи произошел крупный пожар в частном жилом доме на улице Красной. Информацию о возгорании в экстренных службах получили около 19:27, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горят хозяйственная постройка и частный дом. В течение часа огонь локализовали на площади 250 кв. м. О ликвидации возгорания пока не сообщалось.

Тушением занимаются 26 человек и девять единиц техники. Причины возгорания не называются, о пострадавших неизвестно.

Днем накануне, 2 сентября, в Сочи произошел пожар на улице Целинной. Поблизости от места возгорания находились газовые трубы, однако пламя их не повредило.

Вячеслав Рыжков