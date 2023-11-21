Свердловский суд продлил арест обвиняемому в убийстве своей жены-полицейской

Свердловский областной суд продлил арест Артуру Русинову, обвиняемому в убийстве своей жены-участковой, до 24 января 2024 года. Апелляционная жалоба адвоката мужчины была отклонена, сообщили в пресс-службе суда.

Артур Русинов обвиняется по ч.1ст.105 (убийство), ч.1ст.137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств).

Напомним, тело участковой полиции с признаками насильственной смерти нашли в апреле прошлого года на берегу реки Бисерть в километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая. При этом 31-летняя женщина погибла не при исполнении должностных обязанностей, она находилась в декретном отпуске.

Следственный комитет и МВД установили причастность супруга участковой к ее убийству. На протяжении расследования мужчина категорически отрицал вину. По версии следствия, он убил жену из личной неприязни.

Мария Шараева

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