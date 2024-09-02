В Адлерском районе Сочи произошел пожар рядом с газовой трубой
Вечером накануне, 1 сентября, в Адлерском районе Сочи загорелись мусорные баки рядом с газовой трубой. Информацию о возгорании в экстренных службах получили в 22:03, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В течение 10 минут на место прибыли пожарные и локализовали возгорание на площади 10 кв. м. Спустя еще несколько минут огонь ликвидировали полностью.
В тушении участвовали пять человек и одна единица техники. В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, газовые трубы не пострадали.
Несколькими днями ранее в Адлерском районе курорта загорелся торговый павильон на улице Ленина. Огонь охватил около 20 кв. м сооружения. Его быстро потушили, никто не пострадал.