В Адлерском районе Сочи произошел пожар рядом с газовой трубой

Вечером накануне, 1 сентября, в Адлерском районе Сочи загорелись мусорные баки рядом с газовой трубой. Информацию о возгорании в экстренных службах получили в 22:03, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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В течение 10 минут на место прибыли пожарные и локализовали возгорание на площади 10 кв. м. Спустя еще несколько минут огонь ликвидировали полностью.

В тушении участвовали пять человек и одна единица техники. В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, газовые трубы не пострадали.

Несколькими днями ранее в Адлерском районе курорта загорелся торговый павильон на улице Ленина. Огонь охватил около 20 кв. м сооружения. Его быстро потушили, никто не пострадал.

Вячеслав Рыжков