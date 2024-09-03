Уехал, чтобы вернуться

Каршеринг-сервисы «Ситидрайв» и «Яндекс.Драйв» анонсировали запуск аренды собственных автомобилей в Екатеринбурге в сентябре. «Ситидрайв» уже начинал работать в уральской столице, но остановил работу. Сейчас руководство сервиса заявило о намерении составить конкуренцию «Делимобилю», увеличить автопарк компании в городе до 1 тыс. машин и разгрузить центр уральской столицы. По мнению экспертов, увеличение числа каршеринг-сервисов в городе приведет к росту качества оказываемых компаниями услуг, однако не повлияет на высокий спрос на такси.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ситидрайв» запустит прокат более 250 автомобилей в Екатеринбурге с 10 сентября, сообщил генеральный директор компании Эдуард Мингажев на пресс-конференции, посвященной возобновлению работы сервиса в городе. Господин Мингажев отметил, что компания намерена составить конкуренцию «Делимобилю», который доминирует на рынке аренды машин в столице Урала.

Напомним, «Ситидрайв» приостановил работу сервиса в Екатеринбурге в 2021 году из-за дефицита машин и повышенного спроса на каршеринг в других городах. Компания сосредоточилась на работе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По словам Эдуарда Мингажева, компания продала все 100 автомобилей, которые работали в Екатеринбурге. В целом, по его словам, сервис увеличил собственный автопарк с 4 тыс. машин в 2021 году до 17 тыс. автомобилей в 2024 году. По данным господина Мингажева, совокупные продажи компании в 2023 году выросли на 66% и составили 13 млрд руб.

Примерная стоимость аренды машины в Екатеринбурге составит 12-14 руб. за минуту. Если брать автомобиль по абонементу, то средняя цена «на выгодных тарифах» составит 7-8 руб., бизнес-класса — 15-17 руб., комфорт-класса — 12-15 руб. По словам господина Мингажева, пользователи сервиса смогут арендовать автомобили марок Exeed LX, Haval Jolion Elite, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro, Kia Rio и «Москвич 3е».

Гендиректор «Ситидрайва» заверил, что увеличение каршеринговых сервисов позволит «разгрузить» центр города.

«В Екатеринбурге есть явно фокус по развитию местного транспорта. Мы встречались с представителями мэрии и с их стороны есть поддержка, интерес, чтобы развивались альтернативные опции для передвижения по городу»,— пояснил Эдуард Мингажев.

Он добавил, что пользователи сервиса смогут уехать на 250 км от границ Екатеринбурга и на 2 тыс. км по фильтру «Радиус». В то же время, он не исключил, что компания может прекратить работать в Екатеринбурге вновь, если увидит, что «бизнес не работает».

«Бизнес каршеринга находится на стадии роста, и практически никто не вышел в плюс. Нужен определенный масштаб, чтобы бизнес заработал, чтобы в городе была высокая плотность автомобилей, 250 машин для города немного»,— сказал он, добавив, что подходящая плотность машин каршеринговых сервисов в Екатеринбурге составляет 2 тыс. автомобилей. Весной компания планирует расширить автопарк. «Когда мы дойдем до 1 тыс., то экономика должна быть около нуля или положительная, что нас в целом устраивает»,— сказал гендиректор «Ситидрайва».

В день презентации возобновления работы «Ситидрайва» о запуске сервиса каршеринга в Екатеринбурге сообщил «Яндекс.Драйв». «Сервис заработает в городе 12 сентября. Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение "Яндекс.Драйва" или "Яндекс Go"»,— сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Драйв» работает с 2018 года. Парк насчитывает более 18 тыс. автомобилей. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

В пресс-службе «Делимобиль» «Ъ-Урал» сообщили, что сервис предлагает в прокат более 1 тыс. автомобилей, что на 15% больше относительно начала 2024 года. В компании заверили, что с начала работы в 2018 году «Делимобиль» стал «важной частью транспортной экосистемы города, которая снижает нагрузку на дороге».

Запуск аренды машин двух каршеринг-сервисов в Екатеринбурге приведет к увеличению акций, первоначальных скидок пользователям и разнообразию автомобилей, предлагаемых клиентам, считает руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.

«Конкуренция — это всегда хорошо, она ведет к повышению качества оказываемой услуги. "Ситидрайв", "Яндекс.Драйв" и "Делимобиль" входят в тройку федеральных игроков, они не испытывают проблем с финансами и продвижением»,— отметил эксперт.

По словам бывшего заместителя министра транспорта Свердловской области Владимира Герасименко, увеличение автомобилей каршеринга в Екатеринбурге не повлияет на популярность такси среди горожан, так как сервисами пользуются разные группы населения.

Василий Алексеев