Глава департамента безопасности Тюмени покинул пост
Павел Робакидзе, возглавлявший департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, покинул свой пост, сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.
Павел Робакидзе и Максим Афанасьев
Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева
«Профессионализм и ответственность! Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе. Наш коллега переходит на другую работу. Сегодня на заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени»,— написал господин Афанасьев.
Напомним, летом руководителем УМВД по Тюмени стал Дмитрий Ерошов вместо покинувшего пост в мае Андрея Кабанова, а вице-мэром города была назначена Наталья Мудриченко — она будет курировать работу правового департамента, департаментов экономики и потребительского рынка.