Глава департамента безопасности Тюмени покинул пост

Павел Робакидзе, возглавлявший департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, покинул свой пост, сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Робакидзе и Максим Афанасьев

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Павел Робакидзе и Максим Афанасьев

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

«Профессионализм и ответственность! Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе. Наш коллега переходит на другую работу. Сегодня на заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени»,— написал господин Афанасьев.

Напомним, летом руководителем УМВД по Тюмени стал Дмитрий Ерошов вместо покинувшего пост в мае Андрея Кабанова, а вице-мэром города была назначена Наталья Мудриченко — она будет курировать работу правового департамента, департаментов экономики и потребительского рынка.

Ирина Пичурина