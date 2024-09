Группа Placebo отменила выступление на Park Live в Казахстане

Британская рок-группа Placebo cообщила об отмене выступления на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября и концерта в Грузии 12 сентября. Музыканты объяснили отказ от участия в фестивале «вескими косвенными причинами», которые не связаны с профессионализмом организаторов.

«Соответственно, несмотря на все усилия грузинских организаторов, выступление в Тбилиси 12 сентября стало логистически невозможным. Мы очень сожалеем из-за разочарования, которое последует за этим решением. Мы приносим извинения всем нашим фанатам в Казахстане и Грузии за отмену выступлений в столь поздний срок»,— говорится в сообщении Placebo в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Организаторы фестиваля сообщили, что «шокированы и демотивированы этой неприятной новостью». «Это сложное решение было принято не нами и не по нашей вине»,— говорится в Telegram-канале Yandex Park Live. Из-за отказа Placebo от участия расписание фестиваля изменено: 8 сентября хедлайнером станет британская инди-рок группа The Kooks.

Park Live — международный музыкальный фестиваль, который проводился с 2013 по 2019 год в Москве. В числе хедлайнеров мероприятия были Red Hot Chili Peppers, The Killers, Gorillaz, The Prodigy, Bring Me The Horizon. С 2020-го фестиваль переносили. В 2024 году он пройдет с 6 по 8 сентября в Алматы в качестве совместного проекта команд Park Live и Yandex Qazaqstan. В разные дни на фестивале выступят Скриптонит, Die Antwoord, Tyga, Oliver Tree, Tom Meighan.

Лусине Баласян