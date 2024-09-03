Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа Placebo отменила выступление на Park Live в Казахстане

Британская рок-группа Placebo cообщила об отмене выступления на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября и концерта в Грузии 12 сентября. Музыканты объяснили отказ от участия в фестивале «вескими косвенными причинами», которые не связаны с профессионализмом организаторов.

«Соответственно, несмотря на все усилия грузинских организаторов, выступление в Тбилиси 12 сентября стало логистически невозможным. Мы очень сожалеем из-за разочарования, которое последует за этим решением. Мы приносим извинения всем нашим фанатам в Казахстане и Грузии за отмену выступлений в столь поздний срок»,— говорится в сообщении Placebo в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Организаторы фестиваля сообщили, что «шокированы и демотивированы этой неприятной новостью». «Это сложное решение было принято не нами и не по нашей вине»,— говорится в Telegram-канале Yandex Park Live. Из-за отказа Placebo от участия расписание фестиваля изменено: 8 сентября хедлайнером станет британская инди-рок группа The Kooks.

Park Live — международный музыкальный фестиваль, который проводился с 2013 по 2019 год в Москве. В числе хедлайнеров мероприятия были Red Hot Chili Peppers, The Killers, Gorillaz, The Prodigy, Bring Me The Horizon. С 2020-го фестиваль переносили. В 2024 году он пройдет с 6 по 8 сентября в Алматы в качестве совместного проекта команд Park Live и Yandex Qazaqstan. В разные дни на фестивале выступят Скриптонит, Die Antwoord, Tyga, Oliver Tree, Tom Meighan.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...