Экс-депутата думы Екатеринбурга сняли с выборов в думу Кургана

Окружная избирательная комиссия №5 аннулировала бывшему депутату гордумы Екатеринбурга от КПРФ Андрею Пирожкову статус кандидата в депутаты Курганской городской думы по одномандатному избирательному округу №5. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил сам политик. Отмечается, что решение отозвать кандидатуру господина Пирожкова приняла «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», от которой выдвигался экс-депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По мнению Андрея Пирожкова, решение о его снятии было принято на основании социологии, которую проводила администрация Кургана в конце августа. «Изначально меня оставили одномандатным кандидатом, потому что я должен был "размыть" голоса и за счет этого должен был победить кандидат от "Единой России". Но я активизировал кампанию по округу. По нашим замерам я побеждал с небольшим отрывом. И мы готовили наблюдателей, чтобы не дать фальсифицировать результаты на пятом округе. Видимо, кто-то наверху решил: пусть будет кто угодно лишь бы не Андрей Пирожков. Никто не мешал отстранить меня от выборов еще две недели назад. Но это была тонкая игра. Я побеждал и это стало причиной для снятия»,— сказал он в разговоре с «Ъ-Урал».

Ранее, в августе, избирком исключил господина Пирожкова из списка кандидатов в думу Кургана от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Председатель реготделения объединения Ярослав Климко отмечал, что политик «привлек много внимания» после организации агитации за партию с двумя аниматорами в костюмах динозавров. Позже Курганский городской суд оштрафовал их на 10 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования). Андрей Пирожков обвинил господина Климко в желании избрать в гордуму Кургана вместо него свою родственницу. Политик направил иск в Мещанский районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение партии, однако в его удовлетворении было отказано.

Напомним, Андрей Пирожков был избран депутатом думы Екатеринбурга VII созыва по списку КПРФ в 2018 году. В 2023 году господин Пирожков баллотировался по округу №21 в Октябрьском районе в качестве самовыдвиженца, однако избирком отказал в регистрации его кандидатуры. По данным избиркома, Андрей Пирожков работает инженер-программистом в ООО «Екатеринбург-2000».

Выборы депутатов Курганской городской думы VIII созыва пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Всего в гордуму избираются 26 депутатов — 13 по партийным спискам и 13 по одномандатным округам. В выборах принимают участие кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — Патриоты — За правду», «Новых людей» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Василий Алексеев