Суд отклонил иск экс-депутата думы Екатеринбурга от КПРФ к «Партии пенсионеров»

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск бывшего депутата думы Екатеринбурга от КПРФ Андрея Пирожкова к «Партии пенсионеров» о признании незаконным решения о его исключении из списка кандидатов в думу Кургана VIII созыва, следует из картотеки суда. Согласно мотивировочному решению, партия исключила господина Пирожкова из перечня претендентов в связи с «ущербом имиджу партии, с возможными материальными последствиями для партии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Андрей Пирожков заверил, что не совершал действий, которые нарушали бы устав партии, дискредитировали ее, наносили материальный ущерб или вред ее интересам. Суд постановил, что господин Пирожков был исключен из списка кандидатов «в соответствии с законом и уставом политической партии».

Ранее председатель регионального отделения «Партии пенсионеров» Ярослав Климко отмечал, что решение об исключении Андрея Пирожкова из списка кандидатов было принято после задержания полицейскими агитаторов партии в костюме динозавров. Позже Курганский городской суд оштрафовал их на 10 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования). «Ряд инициатив Андрея привлекли много внимания. Последней каплей стал динозавр, который был его идеей. Как бы смешно это не выглядело, получился митинг с сокрытием лица»,— сказал господин Климко. Господин Пирожков обвинил председателя партии в желании избрать в гордуму Кургана вместо него свою родственницу.

Напомним, Андрей Пирожков был избран депутатом думы Екатеринбурга VII созыва по списку КПРФ в 2018 году. В 2023 году господин Пирожков баллотировался по округу №21 в Октябрьском районе в качестве самовыдвиженца, однако избирком отказал в регистрации его кандидатуры. По данным избиркома, Андрей Пирожков работает инженер-программистом в ООО «Екатеринбург-2000».

Выборы депутатов Курганской городской думы VIII созыва пройдут в Единый день голосования 8 сентября.