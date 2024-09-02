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Кредиторы отказались от мирового соглашения с застройщиком челябинского метро

Кредиторы компании-банкрота «Челябметрострой» отказались от заключения мирового соглашения на общем собрании, результаты которого опубликовали на сайте «Федресурс».

С предложением о том, чтобы не заключать соглашение, выступило ООО «Аврора Бореализ». Ранее этот вопрос включали в повестку дня собрания кредиторов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Челябметрострой» занимался содержанием недостроенного челябинского метро около 20 лет. С 2020 года контракты на выполнение этих работ стала получать екатеринбургская компания «Спецподземстрой», а финансовое состояние «Челябметростроя» значительно ухудшилось.

АО «Челябметрострой» было создано в 2000 году на базе дочернего ФГУП «Тоннельный отряд №45», который с 1992 года являлся подрядчиком по строительству метрополитена в Челябинске. В начале 2000-х возведение метро практически остановилось. До середины 2020 года «Челябметрострой» получал средства по контракту на содержание и обслуживание недостроенного объекта. В январе 2023 года Арбитражный суд Челябинской области признал экс-подрядчика банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. На тот момент в реестр были включены требования более полутора десятков кредиторов на общую сумму более 65 млн руб.

Виталина Ярховска

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