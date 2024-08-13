Застройщик челябинского метро заключит мировое соглашение с кредиторами

Компания-банкрот АО «Челябметрострой» заключит мировое соглашение со своими кредиторами. Собрание запланировано на 27 августа 2024 года. Информация об этом появилась на сайте «Федресурс».

Компания содержала недостроенное челябинское метро около 20 лет. С 2020 года контракты на содержание получала екатеринбургская компания «Спецподземстрой», а финансовое состояние «Челябметростроя» значительно ухудшилось.

АО «Челябметрострой» было создано в 2000 году на базе дочернего ФГУП «Тоннельный отряд №45», который с 1992 года являлся подрядчиком строительства метрополитена в Челябинске. В начале 2000-х возведение метро практически остановилось. До середины 2020 года «Челябметрострой» получал средства по контракту на содержание и обслуживание недостроенного объекта. В январе 2023 года Арбитражный суд Челябинской области признал экс-подрядчика банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. На тот момент в реестр были включены требования более полутора десятков кредиторов на общую сумму более 65 млн руб.

Виталина Ярховска