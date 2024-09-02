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За неделю в Сочи спасали 19 человек

Сотрудники «Службы спасения» Сочи за неделю совершили 42 выезда и спасли 19 человек. Больше всего с 26 августа по 1 сентября специалисты занимались ликвидацией последствий подтопления – шесть раз, следует из данных пресс-службы ведомства.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Спасатели за указанный период деблокировали из лифта человека, провели разовые поисково-спасательные работы, выезжали на место ДТП, три раза помогали сотрудникам скорой помощи, дважды оказывали содействие маломобильным гражданам. Еще в трех случаях специалисты занимались обеспечением безопасности на съемках.

Помощь спасателей в ликвидации последствий непогоды понадобилась, в частности, в Хосте, где водой залило больницу. Сотрудники «Службы спасения» перенесли пациентов на верхние этажи учреждения и занялись откачкой воды.

Позже стало известно, что ремонт пострадавшей в результате непогоды больнице №3 в Хостинском районе Сочи завершат к концу 2024 года. Продолжается подсчет ущерба.

Вячеслав Рыжков

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