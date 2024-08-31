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В Жигулевске грузовик с полуприцепом врезался в здание, есть пострадавший

ДТП с участием грузовика с полуприцепом произошло в Самарской области вечером в пятницу, 30 августа. Происшествие случилось в 19:10 (MSK+1) в Жигулевске. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Происшествие случилось на трассе М-5 в субботу вечером

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, 34-летний водитель за рулем автомобиля DAF FT354305 с полуприцепом Krone ехал по трассе М-5«Урал» со стороны Сызрани в направлении Тольятти. На 965 км он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание.

В результате аварии получил травмы и был госпитализирован водитель. По факту происшествия проводится проверка.

Георгий Портнов

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