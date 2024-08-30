Четвертую за неделю партию помощи отправили из Сочи в Курскую область

Из Сочи в Курскую область отправили четвертую за неделю партию гуманитарного груза. В этот раз направили 20 тонн продуктов питания с длительным сроком хранения и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Груз доставят в курский государственный цирк, в здании которого организован пункт приема, сортировки и выдачи гуманитарной помощи. Всего за две недели в Сочи усилиями волонтеров, общественников, горожан, различных организаций собрали и передали 60 тонн гуманитарной помощи.

Собирать помощь продолжают. В городе действуют семь пунктов сбора в каждом районе. Адреса пунктов приема, а также список необходимых вещей размещены на сайте администрации города.

Ранее стало известно, что из Сочи по просьбе местной жительницы отправили в зону СВО 300 кг гуманитарной помощи. Это продукты и средства гигиены, их передали в Соледар ДНР.

Вячеслав Рыжков