По просьбе сочинки 300 кг гуманитарной помощи отправили на фронт

На личном приеме у заместителя главы Сочи родственница военнослужащих, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, обратилась с просьбой об отправке гуманитарного груза. В результате собрали 300 кг продуктов и средств гигиены, которые уже направили в город Соледар ДНР, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Лазаревском районе курорта прошел личный прием граждан, на котором заместитель главы города Галина Москалева выслушала просьбу жительницы Сочи, чьи близкие находятся на фронте. Родственница сообщила, что в ее семье сразу несколько мужчин сейчас выполняют боевые задачи, и попросила о помощи.

В ответ на ее обращение в городе собрали гуманитарную помощь весом 300 кг, включающую продукты питания с длительным сроком хранения и средства индивидуальной гигиены, необходимые для жизни в полевых условиях. Груз уже в пути в Соледар, где его передадут сочинским бойцам.

С начала СВО из Сочи направили около 900 тонн гуманитарных грузов через Координационный совет. Организуются как централизованные рейсы, так и адресные доставки для поддержки местных жителей и их близких на фронте.

Мария Удовик