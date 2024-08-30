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В Сириусе на ходу загорелся легковой автомобиль

В минувшую среду, 28 августа, в 12:16 в Сириусе на Олимпийском проспекте на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ ФТ.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В пожарную службу обратился водитель. На момент прибытия экстренных служб машина уже начала гореть, но пламя не успело распространиться и уничтожить транспортное средство.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в тушении задействовали четыре человека. Никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что Mercedes нарушил ПДД и сбил мотоциклиста в Сочи. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мария Удовик

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