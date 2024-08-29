Мотоциклист в Сочи попал в больницу после наезда Mercedes

В Лазаревском районе Сочи произошла авария, в результате которой мотоциклиста пришлось госпитализировать. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ДТП случилось на автодороге Дагомыс — Солох Аул по переулку Школьному. По предварительным данным, водитель Mercedes пытался повернуть налево, проигнорировав ПДД, и пересек сплошную линию разметки. Водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклу BMW, который двигался навстречу.

Состояние мотоциклиста медики оценили как тяжелое. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что приезжий водитель мопеда в Сочи попытался скрыться от полиции, но потерял контроль над транспортным средством и упал на дорогу. В отношении водителя составили четыре административных протокола. В пятницу, 30 августа, состоится судебное заседание.

Мария Удовик