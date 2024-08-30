Первый этаж Шумерлинского техникума отремонтируют за 24,9 млн рублей

В Чувашии на первом этаже Шумерлинского политехнического техникума проведут капитальный ремонт за 24,9 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках закупки запланированы демонтажные работы: снятие дверей, разбор кирпичных стен, снятие окон и т. д. Также осуществят демонтаж элементов входа.

Строители установят перегородки из стали и алюминия, туалетную гарнитуру, противопожарные двери. Поставят новые окна с противомоскитными сетками, покрасят стены. Поверхность полов сделают из керамогранита. Также отремонтируют водосточную систему, два входа в техникум, установят пандусы. На первом этаже поменяют жалюзийные решетки и прочистят вентиляционные каналы.

Ранее стало известно, что на базе Шумерлинского политехнического техникума создадут Центр цифрового образования «IT-куб» за 45 млн руб.

Диана Соловьёва