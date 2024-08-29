Авиабилеты на рейсы из Тель-Авива в Сочи станут доступны по минимальному тарифу

Авиакомпания Азимут объявила о начале продаж авиабилетов по новому минимальному тарифу на маршруте Тель-Авив — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость билетов начинается от 15 долларов. В пресс-служба уточнили, что по этому тарифу взимаются дополнительные сборы.

На маршруте Тель-Авив — Сочи действуют стандартные условия возврата. Если пассажир решит отменить перелет, возврат средств осуществят в соответствии с условиями выбранного тарифа. Это нововведение делает путешествие более доступным и удобным для тех, кто планирует отдых на черноморском побережье, отмечают в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиабилеты из Москвы в Сочи подешевеют в сентябре на 14%. На начало сентября билеты в Сочи можно приобрести от 21,2 тыс. руб., а во второй половине месяца — от 20 тыс. руб.

Мария Удовик