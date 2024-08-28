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В горах Сочи закрыли маршрут «Два водопада»

На Красной Поляне на две недели закрыли маршрут «Два водопада». В пресс-службе администрации горного курорта объяснили, что проводят техническое обслуживание полотна горнолыжной трассы.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Работы продлятся от 10 до 14 дней. Однако, отметили в пресс-службе, все зависит от погоды и других факторов. Туристов призвали воздержаться от походов по этому маршруту во время проведения работ.

«Мы заботимся о вас и надеемся на ваше понимание! Как только работы будут завершены, мы с радостью сообщим о повторном открытии маршрута»,— говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, в нацпарке Сочи из-за непогоды пострадали несколько туристических маршрутов и троп. Проход к ряду объектов недоступен, ведутся восстановительные работы.

Вячеслав Рыжков

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