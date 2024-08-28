Из-за непогоды пострадали туристические маршруты и тропы Сочинского нацпарка

Из-за ливней, который обрушились на Сочи в минувший понедельник, 26 августа, пострадали популярные туристические маршруты и тропы Сочинского национального парка. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба нацпарка Сочи Фото: пресс-служба нацпарка Сочи

В результате непогоды в Агурском ущелье размыло полотно через реку Агура у нижнего водопада. Проход через реку сейчас недоступен. Тропу размыло и на Белых скалах Навалишинского ущелья, спуск по ней невозможен. На Воронцовском ландшафтно-карстовом комплексе оказался заблокирован вход в пещеру — сюда нанесло мусор и грунт. На Чертовых Воротах выпал смерч, разрушив подход к реке.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением. Сроки работ не уточняются.

С утра среды, 28 августа, продолжается также устранение последствий непогоды в Хостинском районе курорта, на который обрушилась основная масса осадков. В работе заняты около 200 человек.

Вячеслав Рыжков