Грузовик перевернулся на трассе Джубга — Сочи

Днем в среду, 28 августа, на трассе Джубга — Сочи перевернулся грузовик. Водитель большегруза «Шакман» не учел дорожные условия и ехал с небезопасной скоростью. Это привело к опрокидыванию машины на левый бок во время правого поворота, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают дорожные службы, которые обеспечивают безопасность движения и ликвидируют последствия инцидента.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Хостинском районе Сочи водитель иномарки въехал в автобус на остановке «Красный штурм». Авария случилась, когда автомобилист отвлекся за рулем, потерял контроль над автомобилем и выехал за пределы своей полосы.

Мария Удовик