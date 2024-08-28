В Хосте водитель Toyota врезался в автобус на остановке «Красный штурм»
В Хостинском районе Сочи водитель автомобиля Toyota столкнулся с автобусом на остановке «Красный штурм». ДТП произошло, когда водитель отвлекся за рулем, потерял контроль над автомобилем и выехал за пределы своей полосы движения, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.
Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи
По данным правоохранительных органов, водитель Toyota не смог вовремя среагировать и врезался в автобус, который стоял на остановке. В результате столкновения никто не пострадал. Водителю легкового автомобиля оказали разовую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Ранее сообщалось, что на трассе Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Авария случилась на 130-м км трассы в Лазаревском районе в 19:20.