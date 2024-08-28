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В Башкирии во время выборов будут разыгрывать квартиры и электросамокаты

АНО «Спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан "Алга-патриот"» анонсировало проведение акции «Рахмат-2024» во время выборов с 6 по 8 сентября. Целями акции заявлены «укрепление внутрисемейных и межпоколенческих отношений» и «формирование семейных традиций через совместную деятельность».

Акция включает три мероприятия — «QR-билет», браслеты «Рахмат» и «Рахмат, Башкортостан!». В первом из них смогут участвовать взрослые и дееспособные граждане, зарегистрировавшиеся на сайте акции. На избирательных участках гражданам будут раздаваться стикеры с QR-кодами, по которым по два раза в день 6, 7 и 8 сентября будут разыгрываться ноутбуки, электросамокаты, телевизоры и другие призы. Суперпризы — квартиры или автомобили — должны быть разыграны до 13 сентября.

Для получения браслетов «Рахмат», которые будут раздаваться на выходе из избирательных участков, граждане должны проголосовать. Браслеты будут предоставлять скидку на товары и услуги у партнеров акции.

Конкурс «Рахмат, Башкортостан!» нацелен на то, чтобы побудить участников «делиться хорошими и позитивными публикациями о положительных изменениях» в регионе, следует из положения о мероприятии. Его суть заключается в размещении в группе акции в соцсети «позитивных» постов с хэштегом конкурса. Организаторы считают, что конкурс пропагандирует идеи патриотизма и повышает «общественный оптимизм». Победители будут определяться по количеству лайков, комментариев и репостов, а также с помощью алгоритма случайной выборки.

«Алга-патриот» проводит акцию во второй раз. В первый раз она состоялась в марте этого года во время президентских выборов.

Идэль Гумеров

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