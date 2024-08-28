Последствия непогоды в Хостинском районе Сочи продолжают устранять 200 человек

С утра среды, 28 августа, в Хостинском районе Сочи продолжают устранять последствия непогоды. В работе задействованы 200 человек: коммунальные службы, управляющие компании, коллективы предприятий, владельцы торговых объектов, местные жители и волонтеры из других районов курорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Также к работе привлекли более 30 единиц техники. Уборка ведется на Дарвина, Глазунова, 50 лет СССР и других улицах. Здесь моют тротуары, проезжую часть, отрабатывают заявки населения.

Продолжаются работы на территории подтопленной больницы. Здесь убирают и вывозят иловые наносы с прилегающей к корпусу медучреждения территории.

Вечером накануне в мэрии заявляли, что уборка Хостинского района завершается. В течение суток 27 августа убрали в общей сложности 16 тыс. кв. м. С территории больницы вывезли более 150 куб. м грязи.

Вячеслав Рыжков